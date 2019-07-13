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Bitlis Tatvan'da 13 yaşında çocuğa kamera önünde cinsel taciz

Bitlis Tatvan'da 13 yaşında çocuğa kamera önünde cinsel taciz

Tatvan'da bir işyerinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerde yaşlı bir adamın genç bir kızı taciz ettiği görülüyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir işyerinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerde yaşlı bir adamın bir kız çocuğunu taciz ettiği görülüyor. Tatvan merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, kimliği belirlenemeyen ve 60'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen beyaz şaçlı, takım elbiseli bir adamın 13 yaşlarında bir kız çocuğunu zorla öperek taciz ettiği görülüyor.

''Şahıs buralı değil tespit edildi''

BitlisNews'te yer alan habere göre konuya ilişkin bilgi istenilen Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden "İşlem yapıldı. Şahıs buralı değil tespit edildi." şeklinde kısa bir bilgi verildi. Taciz olayının failinin yakalanıp yakalanmadığı konusunda bilgi alınamadı.

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