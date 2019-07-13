S-400 teslimatında ikinci gün! Rus uçakları Ankara'ya indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Ankara'da bulunan Mürted Hava Üssü'ne getirildi.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin teslimatının ilk sevkiyatı dün yapılmıştı. S-400'lerin ikinci grup malzemeleri de Ankara'da bulunan Mürted Hava Üssü'ne getirilmeye başladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda dördüncü uçak da Mürted Hava Meydanı’na indi.

İlk malzemeler dün gelmişti

ABD'nin olası yaptırımlarına karşı geri adım atmayan Türkiye, S-400 savunma sistemini dün teslim almaya başladı. Rusya'ya ait uçak, dün sabah saatlerinde S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ilk malzemelerini bu sabah Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde bulunan Mürted Hava Meydanı'na getirmişti.

Hangarlara götürülmüştü

Sabah saatlerinde inen ilk uçağın alandan ayrılmasının ardından Rusya'ya ait 2 uçak daha art arda aynı alana inmişti. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek, teslim alınmış. Ardından hangarlara götürülmüştü.

Yoğun diploması trafiği

İlk sevkiyatta sadece füze ve rampa parçalarının gelmesi bekleniyordu. Radar sistemi ise kurulumun ardından gelecekti. Ancak Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından yürütülen yoğun diplomasi trafiği sonucu S-400'ün radar sisteminin de getirildiği öğrenildi.

"S-400 savunma sistemi alımı zorunluluk"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü. Akar'ın, muhatabına, "Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiği" mesajını ilettiği dile getirdi.

Pentagon'da S-400 toplantısı iptal

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan gazetecilere Türkiye'nin S-400 sistemi alması konusu ile ilgili bir basın toplantısı yapılacağını duyurdu. İlk etapta Türkiye saati ile 18:15'te yapılacağı söylenen toplantı sürekli ertelendi. Ardından ise Pentagon'dan toplantının iptal edildiği açıklaması geldİ.