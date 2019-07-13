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Galatasaray'dan Emre Mor'a mesaj

Galatasaray'dan Emre Mor'a mesaj

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Emre Mor'a "Hoca seni bekliyor. Sorunu çöz ve bir an önce kadroya dahil ol" mesajını gönderdi. Anlaşmazlığın giderilmesinin ardından imzalar atılacak.'' şeklinde mesaj yolladı.

Ülkemizi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, milli futbolu Okay Yokuşlu'nun da formasını giydiği La Liga takımlarından Celta Vigo'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Emre Mor'un WBD Sports menajerlik şirketiyle yaşadığı problemi yakından izliyor.

''Sorunu çöz ve bir an önce kadroya dahil ol"
Abdurrahim Albayrak, genç oyuncuya "Hoca seni bekliyor. Sorunu çöz ve bir an önce kadroya dahil ol" mesajını gönderdi. Anlaşmazlığın giderilmesinin ardından imzalar atılacak.

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