Pentagon S-400'lerle ilgili basın toplantısını iptal etti

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya başlaması hakkında düzenleyeceği açıklanan basın toplantısı "bilinmeyen bir tarihe" ertelendi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan gazetecilere Türkiye'nin S-400 sistemi alması konusu ile ilgili bir basın toplantısı yapılacağını duyurdu. İlk etapta Türkiye saati ile 18:15'te yapılacağı söylenen toplantı sürekli ertelendi. Ardından ise Pentagon'dan toplantının iptal edildiği açıklaması geldİ.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper'e, Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini iletti.

ABD Senatosu'ndan Trump'a 'Türkiye'ye yaptırım uygula' çağrısı ABD Senatosu’nda bir grup, Başkan Donald Trump’ı, Rus S-400 hava savunma sistemi alımı bağlamında, Türkiye’ye yaptırım uygulamaya ve beşinci nesil F-35 savaş uçağı programından çıkarmaya çağırdı. Senatörlerin Trump’a yazdığı mektupta, “Başkan Trump’ı, Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası’nın (CAATSA) talep ettiği gibi tam yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. Ayrıca, F-35 teslimatının belirsiz bir süre için ertelenmesinin yanı sıra, Savunma Bakanlığı’nı Türkiye’nin F-35 programına katılımına son vermeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hangi konular ele alındı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye'nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye'de son dönemde yaşanan güvenlik konularının ele alındığı aktarıldı.

Tercih değil zorunluluk

Akar'ın, muhatabına, "Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiği" mesajını ilettiği dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akar, F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini, Türkiye'nin projenin ortağı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusunda, NATO'nun da dahil olabileceği çalışma grubu önerisinin hala geçerliliğini koruduğunu da aktardı."

''Stratejik duruşumuzda değişiklik olmadı''

Akar'ın, Türkiye'nin duruşunun değişmediğini, görüşme sırasında ABD'li muhatabına ilettiği belirtilen açıklamada, "F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerin yerine getirildiğini ifade eden Akar, S-400 alımı ile stratejik duruşumuzda değişiklik olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin ne Türkiye'nin ne ABD'nin ne de NATO'nun çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin de ele alındığı dile getirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi oluşturacak tek hazır, yetkin ve uygun gücün Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirten Akar, Suriye sınırından yapılan yoğun saldırılara karşı Türkiye'nin önlem almak zorunluluğunun bulunduğunu, halkımızın ve hudutlarımızın korunmasının birinci önceliğimiz olduğunu, sınırlarımızın hemen ötesinde güvenli barınak arayan terör örgütlerine izin verilmeyeceğini kaydetti."

Açıklamada, görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi ve Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda, gelecek haa bir ABD heyetinin acilen Ankara'ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

ABD'den S-400 sonrası ilk açıklama

ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına değinerek, F-35 savaş uçaklarında pozisyonlarının değişmediğini ve gün içerisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşeceğini belirtti.

Özbekistan Savunma Bakanı Bakhodir Kurbanov ile Pentagon'da bir araya gelen Savunma Bakanı Vekili Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına değerlendirdi. Esper, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başladığından haberleri olduğunu belirterek, "F-35'ler konusunda pozisyonumuz değişmedi. Bugün öğleden sonra (ABD saati ile) Türk mevkidaşım Bakan Akar ile görüşeceğim. Bu görüşmeden sonra daha detaylı bilgi verebilirim." ifadelerini kullandı.