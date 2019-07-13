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Galatasaray Josef de Souza'nın peşinde

Galatasaray Josef de Souza'nın peşinde

Galatasaray'ın, kariyerinde son olarak Al-Ahli Cidde forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza'yı gündemine aldığı ifade ediliyor.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmaya yönelik olarak yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. 

Brezilya'dan Globo Esporte internet sitesinde yer alan habere göre, Fernando ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza'yı transfer etmek istiyor.

En büyük engel bonservis bedeli
Galatasaray'ın Josef de Souza'yı transfer etmesinin önündeki en büyük engelin ise Al-Ahli Cidde'nin oyuncu için istediği yüksek bonservis ücreti olduğu belirtiliyor.



136 maçta 16 gol 6 asist
2015-16 sezonunun başında Sao Paulo'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerle çıktığı 136 maçta 16 gol, 6 asistlik bir performans sergilemişti.



11 milyon Euro'ya satıldı
Geçen sezonun başında 11 milyon Euro transfer bedelinde karşılığında Al-Ahli Cidde'ye giden Josef de Souza, geçen sezon 16 maçta forma giydi.  Josef de Souza ile Galatasaray'ın yanı sıra Brezilya takımlarının da ilgilendiği dile getiriliyor. 

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