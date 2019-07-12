Pentagon'dan ilk S-400 açıklaması geldi

Pentagon'dan Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasının ardından ilk açıklama geldi.

Pentagon'dan Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasının ardından ilk açıklama geldi. Konu hakkında ön değerlendirme yapan ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper "Türkiye'ye S-400 teslimatının farkındayız, F-35'le ilgili pozisyonumuz değişmedi" dedi.

"Mevkidaşımla görüşeceğim"

Esper, daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefon görüşmesi yapacağını ve bunun ardından daha ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu.

"Aynı anda hem S-400 hem de F-35'e sahip olamazsınız"

ABD Savunma Bakan Vekili, 26 Haziran'da Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında Akar'la başbaşa görüşme yapmıştı. Esper bu görüşmede Türk mevkidaşına Türkiye'nin aynı anda hem S-400 hem de F-35'e sahip olamayacağını söylemişti.

Pentagon şefi, bugün Akar'la telefon görüşmesi öncesindeki açıklamasıyla da Türkiye'nin Rus füze savunma sistemleri alması halinde F-35 programında rol alamayacağına dair pozisyonunu teyit etti.