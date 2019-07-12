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Ak Partili Bülent Turan'dan Aslı Aydıntaşbaş'a S-400 golü

Ak Partili Bülent Turan'dan Aslı Aydıntaşbaş'a S-400 golü

AK Partili Bülent Turan, geçtiğimiz aylarda S-400 füze sistemlerinin Türkiye'ye gelmeyeceğini iddia eden Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'a sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

ABD ile Türkiye arasında zaman zaman büyük gerilimlere neden olan S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçalarını taşıyan uçaklar bu sabah  itibarıyla Ankara'da Mürted Havalimanı'na indi.

Savunma Sanayi Başkanlığı, S-400'e ait parçaların teslimatının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini, sistemin bütünüyle hazır olmasının ardından kullanıma başlanacağını açıkladı. 

"Temmuz ayında S400’ler gelmeyecek''

Öte yandan Türkiye kamuoyu aylardır S-400 konusunu tartışmıştı. Bu tartışmalara katılan gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ise meseleye farklı bir açıdan bakarak füze sisteminin Türkiye'ye gelmeyeciğini iddia etmişti. 

Aydıntaşbaş, o dönem sosyal medyada "Temmuz ayında S400’ler gelmeyecek. Süresiz erteleme masada. Sonra söylemedi demeyin..." ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili Bülent Turan laf dokundurdu

Twitter hesabından bu mesajını alıntılayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Aydıntaşbaş'a nükteli bir yanıt verdi.

Turan'ın bu cevabı kullanıcılar tarafından laf sokma olarak yorumlandı.

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