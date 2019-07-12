Türkiye'ye 12 kalemde yaptırım listesi hazırlandı Trump en az beşini seçmek zorunda

En az beşini seçmek zorunda: CAATSA, “Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor. Türkiye’ye Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle yaptırım uygulanmasını öngören madde de bu. ABD Başkanı Trump yasa gereği 70 sayfalık CAATSA metninde listelenen 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda. Amerika'nın Sesi sitesinde bu kalemler şöyle sıralanıyor: