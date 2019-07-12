Ahmet Hakan ile Fatih Altaylı birbirine girdi: Debelendikçe daha çok pisliğe bulaşacaksın

Ahmet Hakan ile ilgili çok sert bir yazı kaleme alan Fatih Altaylı "Lafının altında kaldın. Debelendikçe daha çok pisliğe bulaşacaksın. 'Halt ettim' de kurtul." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyaretinde uçağında poz veren gazeteciler arasında Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın yer alması büyük olay oldu. Nedeni ise daha önce Hakan'ın "Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat'â binmeyeceğim" açıklamasıydı.

“Hadi len oradan” sözleri

Aralarında Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın da bulunduğu bir çok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Ahmet Hakan köşesinden "Taraftarlarından herhangi biri uçağa davet edilse “Cumhurbaşkanı çok müthiş bir açılım yaptı” diye yorumlayacak ne kadar gazeteci ve siyasetçi varsa, uçağa davet edilen ben olunca... “Yalaka” falan diye hakaretler yağdırıyor. Ben de ne yapıyorum? Tabii ki “Hadi len oradan” deyip de geçiyorum." açıklamasında bulundu.

"Lafının altında kaldın"

Bu yanıt üzerine Fatih Altaylı, Ahmet Hakan'a "Lafının altında kaldın. Debelendikçe daha çok pisliğe bulaşacaksın." diye seslendi.

Altaylı'nın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

-Ahmet Hakan susup oturacağına, millete posta koymaya kalkışmış. Lafımın üzerinden çok geçti, kıl oldu tüy oldu Davutoğlu emekli oldu gibi birtakım saçmalıklar öne sürerek kendisini eleştirenlere posta koymuş. Aman be kardeşim. Ne bu ego be.

-Ama gerek yok yırtınmana. Herkes hata yapar, herkesin ağzından çıkmaması gereken bir laf çıkabilir. Herkes bazen tükürdüğünü yalamak zorunda kalabilir. Sen de bırak bu kompleksli, egosuna yenik düşmüş adam tavırlarını.

-Otur adam gibi, de ki; “Yahu bir laf ettim ama arkasında duramadım. Ne deseniz haklısınız. Başkası yapsa ben de onunla alay ederdim. Ben yaptım siz de haklı olarak benimle dalga geçiyorsunuz. Ne yapalım, bu da bana ders olsun”. Bunu de ve kurtul. Çünkü lafının altında kaldın. Debelendikçe daha çok pisliğe bulaşacaksın. “Halt ettim” de kurtul. Bu kadar egoya gerek yok. Rahat ol biraz.

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