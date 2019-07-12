HABER /  GÜNCEL

Bahçeli’ye sosyal medyadan hakaret eden 73 yaşındaki adama 7 bin 80 TL para cezası

Bahçeli’ye sosyal medyadan hakaret eden 73 yaşındaki adama 7 bin 80 TL para cezası

Kayseri’de sosyal medyadan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan 73 yaşındaki CHP üyesine 7 bin 80 TL adli para cezası verildi. 

Kayseri 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Arif A. (73) ile avukatı İbrahim Kaan hazır bulundu.

Şikayetçi MHP lideri Devlet Bahçeli’nin avukatı Nizameddin Kocabey’in de dilekçe ile sanıktan şikayetçi olduklarını, davaya katılma taleplerinin olduğunu sundu.

''Ben yaşlıyım kasten paylaşmadım''

Sosyal medya hesabından başkasına ait olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret içeren bir paylaşımı kendi sayfasında paylaşarak ‘kamu görevlisine hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla hakim karşısına çıkan 73 yaşındaki Arif A. “Zaten bu paylaşım bana ait değil, ben yaşlıyım, kasten paylaşmadım, bir hata sonucu yapılan paylaşımdır, beraatımı talep ederim" dedi. 

Sanık Arif A.’nın avukatı İbrahim Kaan ise “Bir hukukçu olarak dava konusu paylaşımın eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. AİHM kararları doğrultusunda Devlet Bahçeli’nin kamu görevlisi değil, aynı zamanda siyasetçi olduğu da mahkemenin gözetmesi gerekirdi” dedi. 
Mahkeme hakimi sanık Arif A.’ya ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
MHP'li Semih Yalçın'dan 22. yıla özel Devlet Bahçeli paylaşımı
Foto Galeri MHP'li Semih Yalçın'dan 22. yıla özel Devlet Bahçeli paylaşımı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı
Google Asistan'ın kullanıcıların seslerini gizlice kaydettiği ortaya çıktı
Google Asistan'ın kullanıcıların seslerini gizlice kaydettiği ortaya çıktı
6 yaşındaki oğlunu döverek öldüren babanın cezası belli oldu savunması kan dondurdu
6 yaşındaki oğlunu döverek öldüren babanın cezası belli oldu savunması kan dondurdu
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne zaman görüşecek?
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne zaman görüşecek?
17 yaşındaki genç kaleci penaltı sevinci yaşarken hayatını kaybetti
17 yaşındaki genç kaleci penaltı sevinci yaşarken hayatını kaybetti
Aşure ayı bu sene zaman 2019 hangi ayda başlıyor?
Aşure ayı bu sene zaman 2019 hangi ayda başlıyor?
Yorumlar 4 yorum