SON DAKİKA
NATO'dan S-400 açıklaması! Türkiye'nin S-400 alımının potansiyel sonuçlarından ötürü endişeliyiz! Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'na Erdoğan'ın katılacağı programa davet!

Ekrem İmamoğlu'na Erdoğan'ın katılacağı programa davet!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma törenleri kapsamında, 14 Temmuz’da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın şehit ailelerine vereceği yemeğe, 15 Temmuz’da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı programlara davet edildi.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma törenleri kapsamında, 14 Temmuz'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 15 Temmuz Şehit ailelerine akşam yemeği verecek. İmamoğlu’nun yemeğe katılacağı öğrenildi.

15 Temmuz Şehitleri Anma Töreni

15 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da Saraçhane İBB önünde saat 11.30'da 15 Temmuz Anma Töreni gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığının programlarına davet 

Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz Anma Törenleri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda bir anma töreni düzenlenecek.

Ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde,15 Temmuz Şehitler Müzesi açılışı yapılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, davet edildiği Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul Valiliğinin programlarına katılacağı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerikalı öğrencilerle renki görüntüler
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerikalı öğrencilerle renki görüntüler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
NATO'dan son dakika S-400 açıklaması endişeliyiz
NATO'dan son dakika S-400 açıklaması endişeliyiz
Hakimler ve Savcılar Kurulu 9 hakim ve savcıyı meslekten uzaklaştırdı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 9 hakim ve savcıyı meslekten uzaklaştırdı
Suriye sınırına dikkat çeken mühimmat takviyesi
Suriye sınırına dikkat çeken mühimmat takviyesi
YKS sonuçları 2019 açıklanıyor ÖSYM ne zamanaçıklanıyor?
YKS sonuçları 2019 açıklanıyor ÖSYM ne zamanaçıklanıyor?
Hindistan'da çocuk istismarcılarına ölüm cezası getirildi
Hindistan'da çocuk istismarcılarına ölüm cezası getirildi
15 Temmuz şiirleri kısa 4 kıtalık duygusal 15 temmuz sözleri
15 Temmuz şiirleri kısa 4 kıtalık duygusal 15 temmuz sözleri
Yorumlar 4 yorum