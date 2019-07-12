Bugün inen S-400 uçağında büyük sürpriz: Gizli diplomasiyle radar sistemi öne çekilmiş

İlk sevkiyatta sadece füze ve rampasının gelmesi planlanıyordu. Ancak Doğu Akdeniz'deki krizin tırmanmasının ardından yürütülen diplomasi trafiği sonucu, S-400'ün radar sistemi de Türkiye'ye geldi.

S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçalarını taşıyan uçaklar bu sabah 10.20 itibarıyla Ankara'da Mürted Havalimanı'na indi. Aylardır ne zaman geleceği konuşulan S-400 sevkiyatına ilişkin önemli bir detay ortaya çıktı.

Habertürk'ren Çetiner Çetin'in haberine göre, ilk sevkiyatta sadece füze ve rampa parçalarının gelmesi bekleniyordu. Radar sistemi ise kurulumun ardından gelecekti. Ancak Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından yürütülen yoğun diplomasi trafiği sonucu S-400'ün radar sisteminin de getirildiği öğrenildi.