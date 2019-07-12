Yavuz Oğhan açıkladı Ali Babacan'ın partisi bahara kalmıyor

Ali Babacan'ın yeni parti girişimiyle ilgili Yavuz Oğhan'dan açıklama geldi. Oğhan Babacan'ın ekibi ile konuştuğunu ve partinin kuruluş tarihinin revize edildiği bilgisinin doğru olmadığını kaydetti.

RS FM'de 'Bi De Bunu Dinle' ve 'Söylemesi Bizden' programlarını hazırlayıp sunan gazeteci Yavuz Oğhan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Kurucular Kurulu üyeliğinden istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kurma girişiminin gecikeceğiyle ilgili haberlerin yayınlanmasının ardından yeni bilgi paylaştı.

Oğhan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Babacan'ın ekibi ile konuştum, 'planlamada bir değişiklik yok' diyorlar, hedef yıl sonuna kadar partiyi kurmaktı hala aynı noktada olduklarını söylediler, Davutoğlu ekibiyle de konuştum onların planlamasında da yine kendi açıklamalarına göre dünden bugüne bir değişiklik yok."