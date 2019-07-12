HABER /  YEREL

Şırnak’ta binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak’ta binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi

 Şırnak'ın Cizre ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı, Korucu köyünden Cizre Nusaybin karayolunu kullanarak Batman iline kaçak malzeme götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasında icra edilen operasyonda 34 UK 4381 plakalı aracın muhtelif yerlerinde saklanmış vaziyette toplam 3 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, sürücü hakkında işlem başlatıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlardan yeni doğan bebekler için çarpık ayak hastalığı uyarısı!
Uzmanlardan yeni doğan bebekler için çarpık ayak hastalığı uyarısı!
Ordu diken üstünde! Yılanlar istila edince korkudan uyuyamıyorlar
Ordu diken üstünde! Yılanlar istila edince korkudan uyuyamıyorlar
20 yaşında genç polise oyun yaptı: Ben orijinal adamım yalan söylemem
20 yaşında genç polise oyun yaptı: Ben orijinal adamım yalan söylemem
TESK Başkanı Palandöken'den öğrenci kredisine ilişkin kritik çağrı!
TESK Başkanı Palandöken'den öğrenci kredisine ilişkin kritik çağrı!
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Dalaman'da yangın yeniden mi başladı? Bakan Pakdemirli'den açıklama
Dalaman'da yangın yeniden mi başladı? Bakan Pakdemirli'den açıklama
Yorumlar