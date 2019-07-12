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Ordu diken üstünde! Yılanlar istila edince korkudan uyuyamıyorlar

Ordu diken üstünde! Yılanlar istila edince korkudan uyuyamıyorlar

ORDU'da boyları 2 metreye yaklaşan yılanlar, bölge sakinlerini tedirgin etmeye başladı. Yılan ısırması sonucu 1 kişi hastanelik olurken, yılanlar sopa ve tüfeklerle öldürülmeye çalışılıyor.

Yetkililer yılanların, biyoçeşitliliğin korunması açısından öldürülmesinin yasak olduğu, aksi davrananlara para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuyor.

Yılan paniği yaşanıyor

Özellikle sağanak sonrası yuvalarından çıkan yılanlar, evlere ve ahırlara giriyor. Ulubey ilçesine bağlı Kumanlar Mahallesi'nde, fındık bahçesinde çalışan Ali Özdemir'i yılan ısırdı. Özdemir, Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ünye'nin Güzelkale Mahallesi'nde yaşayan Murat Pehlivan'ın ise evine yılan girdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yakalama aparatıyla yılanı canlı yakalayarak, doğaya bıraktı.

"Komşularım sesimi duyunca beni kurtarmaya geldi"

Gölköy'de de hayvanlarına ot biçmek için bahçeye giden Fatma Şimşek, yılan görünce çığlık attı. Komşularının yardımına koştuğu Şimşek, "Çok korktum, büyük yılan vardı. Komşularım sesimi duyunca beni kurtarmaya geldi. Halen korkuyorum ama mecburen hayvanlarıma yine ot biçmeye devam edeceğim" dedi. Bu olay üzerine köylüler ve mahalleli, yılanları sopa ve tüfeklerle öldürmeye çalıştı.

Para cezası var!

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ise yılanların, biyoçeşitliliğin korunması açısından öldürülmesinin yasak olduğu, aksi davrananlara para cezası uygulanacağı uyarısında bulunuyor.

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