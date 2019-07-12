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CHP'li Özgür Özel '15 Temmuz tiyatro değil bal gibi darbe girişimiydi' dedi ortalık yıkıldı

CHP'li Özgür Özel '15 Temmuz tiyatro değil bal gibi darbe girişimiydi' dedi ortalık yıkıldı

CHP Grup Başkanvekili Özel'in 15 Temmuz bazı yerlerde 'tiyatroydu' deniliyor, tiyatro miyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi; rejime, Meclise, ülkeyi yönetenlere, demokrasiye kast ediyordu" açıklaması sosyal medyayı salladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşadıklarını ve sonraki süreci AA muhabirine değerlendirdi.

Özel, bu darbenin öngörüldüğünü savunarak, "Önlenebilirdi, sonuçlarından yararlanıldı. Ama bu, darbeyi darbe olmaktan çıkarmaz. Bu kanlı bir darbeydi, bazı yerlerde, bazı sözler duyuyoruz, 'tiyatroydu...', tiyatro miyatro değil bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi, rejime, Meclise, ülkeyi yönetenlere, demokrasiye kast ediyordu ve bu ülkenin rejimini değiştirmeye çalışan bir darbe girişimiydi." diye konuştu.

Sosyal medya Özgür Özel'i konuştu

Özel'in darbe girişimine ilişkin bu açıklamaları yankı uyandırdı. CHP çevrelerinde dile getirilen "kontrollü darbe" ve "tiyatro" söylemine ters düşen açıklamalar olması dikkat çekti. Özel'in beyanına Twitter kullanıcıları yorum yağdırdı. 

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