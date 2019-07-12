Dengir Mir Mehmet Fırat neden öldü kanser miydi hastalığı neydi?

Bir dönem siyasetin önemli isimlerinden biri olan Dengir Mir Mehmet Fırat 75 yaşında akciğer tedavisi gördüğü hastenede hayatını kaybetti. 6 aydır tedavi gören Dengir Mir Mehmet Fırat aslen Adıyaman Kahtalıydı. Dengir Mir Mehmet Fırat'ın eşi Kristen Fırat'tır. Çiftin 2 tane de çoğunu vardır.

Siyasetin sevilen simalarından biri olan Dengir Mir Mehmet Fırat'tan ailesini ve sevenlerini üzen ölüm haberi geldi. 6 aydır hastaneden akciger kanseri tedavisi gören Dengir Mir Mehmet Fırat 75 yaşında hayatını kaybetti. AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP eski Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın ölüm haberini HDP duyurdu. Dengir Mir Mehmet Fırat'ın eşi Kristen Fırat'tır. Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Münevvet Helun ve Neval Fırat Çekiç adında 2 çocuğu vardır.

DENGİR MİR MEHMET FIRAT KİMDİR: 8 Ağustos 1943'te Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğan Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

AK Parti Kurucular Kurulu üyeleri arasında yer alan ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliklerinde bulunan Fırat, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

AK Parti'den 21'inci dönem Adıyaman, 22'nci dönem Mersin, 23'üncü dönem Adana milletvekili olan Fırat, 8 Kasım 2008'de AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ile birlikte MYK ve MKYK üyeliklerinden istifa etti.

2011 yılındaki seçime kadar milletvekilliği görevini yürüten ve partideki görevlerinden istifasına rağmen AK Parti üyeliği süren Fırat, 28 Temmuz 2014'te Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden hemen önce partisinden ayrıldığını duyurdu.

Fırat, 2015 genel seçimlerinde HDP'den 25'inci dönem Mersin milletvekili seçildi.

TBMM'nin 21'inci döneminde Meclis Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan Fırat, 21 ve 22'inci dönemde de Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulundu.

İyi düzeyde İngilizce bilen Fırat, evli ve 2 çocuk babasıydı.