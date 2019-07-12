Hande Fırat darbe gecesi Yıldırım- Soylu arasındaki diyaloğu yazdı bu ne maskaralık

Hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüntülü aramayla akıllara kazınan Hürriyet yazarı Hande Fırat, 15 Temmuz gecesi Yıldırım ve Soylu arasında geçen diyalogu köşesinde yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 5 Temmuz hain darbe girişimi akşamı dönemin başbakanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında dikkat çeken konuşmayı köşesine taşıdı.

''Bu ne maskaralık Süleyman Bey''

15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde FETÖ ile mücadelede gelinen noktayı öğrenmek için Bakan Soylu ile konuşan Fırat, kalkışma akşamı Yıldırım'ın Soylu'yu arayarak "Bu ne maskaralık Süleyman Bey! Galiba darbe oluyor" dediğini, Soylu'nun Yıldırım'a ''şu an ne yapmamı isterseniz?'' dediğini aktardı.

İşte Fırat'ın yazısından ilgili kısım;

“Bu ne maskaralık Süleyman Bey! Galiba darbe oluyor.”

“Şu an ne yapmamı isterseniz?”

“Çankaya Köşkü’ne geçin.”

Tarih 15 Temmuz 2016... Saat yaklaşık 20.45. Diyalog dönemin başbakanı Binali Yıldırım ile dönemin çalışma bakanı Süleyman Soylu arasında geçiyor.

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümüne geliyoruz. 15 Temmuz’un ardından İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu’yu hem bu köşede hem de gazetemizin pazartesi günü yayınlanacak özel ekindeki yazım için aradım. Amacım üç yılda terör örgütüyle mücadelenin ne aşamaya geldiğini öğrenmekti, sohbet ederken yukarıdaki satırlarda yer verdiğim diyaloğu anlattı. Ben de sizlerle paylaşmak istedim.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın kendisini o gece arayarak, “TBMM’nin üzerinde uçaklar mı uçuyor” sorusunu yönelttiğini söyledi. Ardından da aralarında bu diyaloğun geçtiğini belirtti.

İçişleri Bakanı’nın anlattıklarından devam edelim. Yıldırım telefonu kapattıktan sonra Soylu ile Abdulhamit Gül, Bekir Bozdağ, Mehmet Muş, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci’nin de aralarında bulunduğu isimlerle temas kuruluyor ve Çankaya Köşkü’ne geçiyorlar. Soylusilahını da yanına alıyor.

Çankaya Köşkü’ne gittiklerinde ışıklar kapalı. İçeri giriyorlar ve güvenlik görevlilerine talimat veriyorlar, “Tanımadığımız kimse kapıdan girmeyecek. Ne pahasına olursa olsun...”

TRT’nin darbecilerin elinden kurtulması, Ankara’daki mücadele, AK Parti örgütünün organize edilmesine Çankaya Köşkü’ndeki siyasilerin katkısı büyük oldu.

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