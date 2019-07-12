Skrtel Fener'den ayrıldı Süper Lig takımıyla görüşüyor

Slovak stoper Martin Skrtel, Fenerbahçe dışında Medipol Başakşehir ve birçok takımla görüştüğünü söyledi.

Fenerbahçe'de Skrtel ile ilgili belirsizlik sürüyor. Geçen sezon sözleşmesi sona eren Slovak stoperle henüz anlaşma sağlanamadı.

Tecrübeli futbolcu ile daha önce yapılan görüşmenin ardından net bir karara varılamamıştı. Geleceği hakkında konuşan Skrtel de Fenerbahçe dışında Medipol Başakşehir ve birçok takımla görüştüğünü söyledi.

Martin Skrtel, "Görüşmeleri menajerim yapıyor. Ancak şu ana kadar yapılan görüşmelerde son aşamaya gelen bir gelişme yok." dedi.

''Acele karar vermek istemiyorum"

Takım kamplarının başladığını ancak kendisinin geç kalma konusunda bir endişe duymadığını belirten Slovak futbolcu, "Normal şartlarda şu anda bir kulüpte olabilirdim ama benim de önceliklerim var. Bu yüzden acele karar vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Belki de bu sefer başka bir ülke olur''

Türkiye'de geçirdiği 3 yılda ailesinin ve kendisinin çok mutlu olduğunu belirten Skrtel, "Belki de bu sefer başka bir ülke olur. Teklifler var, göreceğiz" cümlelerini kullandı.