Fenerbahçe'den Başakşehir operasyonu! İki yıldız 9 milyon euro'ya bitiyor

Fenerbahçe, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir ile ciddi şekilde ilgileniyor. Sarı-lacivertli ekip bu iki oyuncunun transferi durumunda Zajc ve Jailson'u gönderecek. Fenerbahçe iki futbolcu için 9 milyon euro'yu gözden çıkardı.