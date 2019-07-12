Fenerbahçe'den Başakşehir operasyonu! İki yıldız 9 milyon euro'ya bitiyor
Fenerbahçe, Başakşehir'den iki milli futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe iki futbolcu için 9 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Fenerbahçe, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir ile ciddi şekilde ilgileniyor. Sarı-lacivertli ekip bu iki oyuncunun transferi durumunda Zajc ve Jailson'u gönderecek. Fenerbahçe iki futbolcu için 9 milyon euro'yu gözden çıkardı.
114
Fernando'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray, Manchester City'den Fabien Delph için Everton ile yarışıyor.
214
İtalyan basını, Juventus'un Sami Khedira'yı gözden çıkardığını duyurdu. Khedira, Fenerbahçe için kararını verecek.
314
Galatasaray ile el sıkışan Emre Mor'a menajerlik şirketi ihtar çekti. Şirket, aradan çıkarıldıkları gerekçesiyle mahkemeye gidecek.
414