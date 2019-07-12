Fenerbahçe'den Başakşehir operasyonu! İki yıldız 9 milyon euro'ya bitiyor

Fenerbahçe'den Başakşehir operasyonu! İki yıldız 9 milyon euro'ya bitiyor

Fenerbahçe, Başakşehir'den iki milli futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Fenerbahçe iki futbolcu için 9 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Fenerbahçe'den Başakşehir operasyonu! İki yıldız 9 milyon euro'ya bitiyor - Sayfa 1

Fenerbahçe, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir ile ciddi şekilde ilgileniyor. Sarı-lacivertli ekip bu iki oyuncunun transferi durumunda Zajc ve Jailson'u gönderecek. Fenerbahçe iki futbolcu için 9 milyon euro'yu gözden çıkardı.

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Fenerbahçe'den Başakşehir operasyonu! İki yıldız 9 milyon euro'ya bitiyor - Sayfa 2

Fernando'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray, Manchester City'den Fabien Delph için Everton ile yarışıyor.

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Fenerbahçe'den Başakşehir operasyonu! İki yıldız 9 milyon euro'ya bitiyor - Sayfa 3

İtalyan basını, Juventus'un Sami Khedira'yı gözden çıkardığını duyurdu. Khedira, Fenerbahçe için kararını verecek. 

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Fenerbahçe'den Başakşehir operasyonu! İki yıldız 9 milyon euro'ya bitiyor - Sayfa 4

Galatasaray ile el sıkışan Emre Mor'a menajerlik şirketi ihtar çekti. Şirket, aradan çıkarıldıkları gerekçesiyle mahkemeye gidecek.

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