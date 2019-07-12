Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı Tayfur Havutçu istifa etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından Tayfur Havutçu, görevinden ayrıldı.

A Milli Takımdaki görevi 1 Haziran itibariyle resmen başlayan teknik direktör Şenol Güneş ekibini belirlemeye başladı. Antrenörler Şeref Çiçek ve Mehmet Kulaksızoğlu, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın ardından yeniden Güneş ile çalışmaya hazırlanıyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından Tayfur Havutçu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bayram Bektaş'a da ekibinde yer verdi

Tecrübeli çalıştırıcı en son Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevi yapan Bayram Bektaş'a da ekibinde yer verdi. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi.





''Ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar aldım"

Tayfur Havutçu, NTV'ye yaptığı açıklamada; Şenol Güneş'in, kendisiyle devam etmek istediğini aktarırken "Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana olan güvenini ortaya koymuştu. Birlikte devam etmek isteği vardı. Ancak ben, ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.





Lucescu'nun sağ koluydu

Tayfur Havutçu, daha önce Mircea Lucescu'nun yardımcılığını yapmıştı.