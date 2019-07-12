HABER /  GÜNCEL

Dalaman'da yangın yeniden mi başladı? Bakan Pakdemirli'den açıklama

Muğla'nın Dalaman ilçesinde önceki gün çıkan ve Fethiye’ye sıçrayan, dün kontrol altına alınan orman yangınına günün ağarmasıyla hava araçlarıyla da müdahale ediliyor.

Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği yangına sabah helikopterler de müdahaleye başladı.

Bakan Pakdemirli'den açıklama

Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ''havadan yangın alanını inceledi. Ekiplerin bölgede havadan ve karadan söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.'' dedi.

Dalaman'ın Karacaağaç Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve Fethiye’ye sıçrayan orman yangını yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili olmuş, yangın dün kontrol altına alınmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dalaman'da son yılların en büyük yangını! Yürek sızlatan tablo gün ağarınca ortaya çıktı
Foto Galeri Dalaman'da son yılların en büyük yangını! Yürek sızlatan tablo gün ağarınca ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin işçi kıyımını değerlendirdi memur zammı için masaya oturcakları tarihi açıkladı
CHP'nin işçi kıyımını değerlendirdi memur zammı için masaya oturcakları tarihi açıkladı
12 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller 10 ilde yattı
12 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller 10 ilde yattı
RTÜK üyeleri seçildi! İşte o isimler
RTÜK üyeleri seçildi! İşte o isimler
Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu daha! Çok sayıda gözaltı var
Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu daha! Çok sayıda gözaltı var
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan çalışan annelere müjde!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan çalışan annelere müjde!
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Yorumlar