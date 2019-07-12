Fenerbahçe Kjaer’i ikna etti sıra Sevilla'da

Fenerbahçe eski stoperi Simon Kjaer’i ikna etti, kulübü Sevilla ile maaş pazarlığı sürüyor.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Simon Kjaer'le ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sevilla, Simon Kjaer'i göndermeye; Fenerbahçe ise eski yıldızını satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralamaya sıcak.

Çözüm bekleyen tek konu 30 yaşındaki oyuncunun maaşı. Sarı-lacivertliler, Sevilla ile pazarlıkları sürdürüyor.

Pazarlıklar sürüyor

İspanyol ekibi, senelik 4 milyon Euro'luk maaşıyla takımın en çok kazanan ismi olan Kjaer'in ücretinin tamamının Fenerbahçe tarafından ödenmesini istiyor. Kanarya ise bir bölümünün İspanyollar tarafından karşılaşmasında ısrarcı.