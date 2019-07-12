HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi

Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad kulübünden 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, İstanbul'da.

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad kulübünden kiralık olarak kadrosuna katması beklenen yıldız oyuncu Garry Rodrigues, İstanbul'da.

TSİ 20.00'de Paris'ten kalkan uçak ile saat 00.00'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan Rodrigues'i Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki karşıladı.

Sorulara yanıt vermedi
Rodrigues kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermezken, kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Sudan'da yeni bir askeri darbe girişimi engellendi
Sudan'da yeni bir askeri darbe girişimi engellendi
Yeğeninin attığı yumrukla yaşamını yitirdi
Yeğeninin attığı yumrukla yaşamını yitirdi
Haliç'te intihar eden kızı kurtardı
Haliç'te intihar eden kızı kurtardı
Rusya'dan şoke eden NATO açıklaması: Saldırı için bekliyorlar
Rusya'dan şoke eden NATO açıklaması: Saldırı için bekliyorlar
Ömer Çelik: AB sorun çıkarma yolunu tercih ediyor
Ömer Çelik: AB sorun çıkarma yolunu tercih ediyor
 KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu'ndan iddialara yanıt
 KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu'ndan iddialara yanıt
Yorumlar