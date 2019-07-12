Sudan'da yeni bir askeri darbe girişimi engellendi

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede yeni darbe girişiminin önüne geçildiğini duyurdu.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, engellenen yeni darbe girişiminin muhalefetle varılacak nihai anlaşmayı baltalamayı amaçladığını ve girişimde bulunan bir komutan ve bazı subayların gözaltına alındığını açıkladı.

6 nisan'dan bu yana Sudan'da neler oldu?

Sudan'ı 30 yıl yöneten Ömer el Beşir darbeyle devrilmiş, Askeri Geçiş Konseyi yönetime el koymuş, göstericiler ise 6 Nisan'da Genelkurmay Başkanlığı'nın önündeki meydanı işgal etmişti.

Oluşturulan Askeri Geçiş Konseyi ile sivil geçiş konseyi yanlısı göstericiler 3 yıl görevde kalacak bir geçiş süreci üzerinde anlaşsa da bu süreçte sivillerin rolü konusundaki müzakereler tıkandı.

Sivil bir geçiş yönetimi isteyen göstericiler meydanlardan çekilmeyince askerler müdahale etti, 100'den fazla gösterici hayatını kaybetti.

Ardından Askeri Geçiş Konseyi anlaşmaların feshedildiğini, ülkede 9 ay içinde seçime gidileceği vaadinde bulundu.

Eylemciler ise adil bir seçim yapılabilmesini garanti altına almak ve eski hükümetle bağlantılı siyasi yapıyı dağıtabilmek için daha uzun süre gerektiğini savunarak sokaklardan çekilmedi.

Devreye giren Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Hartum'a gidip siviller ve askerleri uzlaşı yolları aramaya başladı ve tarafları yeniden müzakere masasına oturmaya ikna etti.