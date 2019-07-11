Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampında Emre Belözoğlu rüzgarı esiyor. Tecrübeli oyuncu saha içi ve saha dışındaki performansı ile kampın havasını değiştirdi.

Fenerbahçe'nin yeni kaptanı olması beklenen Emre Belözoğlu, geldiği günden bu yana birebir görüşmelerle takım arkadaşlarına sarı lacivertlilerde olmanın ne demek olduğu konusunda brifingler veriyor. Antrenmanlarda da takımı adeta içeriden yönlendiren Emre Belözoğlu, 39 yaşında olmasına rağmen sergilediği tempo ile de kendine hayran bırakıyor. Deneyimli futbolcunun çalışmalardaki gayreti takım arkadaşlarının da isteğini en üst seviyeye çekmiş durumda.

Milli takımlarından geç dönecek olan Isla ve Dirar dışında tam kadro olarak çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, yeni transfer Altay Bayındır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışıyor. Genç kalecinin 2 hafta sonra takımla antrenmanlara katılmasının beklendiği ifade ediliyor.