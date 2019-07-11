Fatih Terim transfere onayı verdi

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesislerinde sürdüren Galatasaray'da tempo günden güne artıyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanlarda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarına ağırlık verildiği öğrenildi.

3 kulvarda da başarı hedefleyen sarı kırmızılılar, transferde gaza basmış durumda. Terim'in milli takımdan öğrencisi olan ve Celta Vigo'da aradığını bulamayan Emre Mor'un transferine onay vermesi ile birlikte geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Transfer kaynağı oluşturmak için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'da gözler Diagne'nın gidişine çevrilmişken sürpriz bir gelişme yaşandı ve Fernando'ya Sevilla talip oldu. Endülüs ekibi, sarı kırmızılılar ile 1 yıl kontratı bulunan Brezilyalı oyuncu için Galatasaray'la anlaşmaya varırken transferin 4 milyon euroya yakın bir bedelle sonuçlanması bekleniyor. Fernando, İstanbul'dan ayrılarak Portekiz'e gitti. Galatasaray forması ile 2 şampiyonluk yaşayan Fernando 47 Süper Lig maçında görev alırken 4 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

Öte yandan N'diaye'yi yeniden kiralamayı düşünmeyen sarı kırmızılıların, bu gelişme ile birlikte orta sahaya 2 takviye birden yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banega konusundaki ısrar sürerken, İspanya basını Mesa'nın da Galatasaray'ın gündemindeki yerini koruduğundan bahsediyor.