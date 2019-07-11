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İstanbul Emniyeti düğmeye bastı! Sapıklar çetesi çökertildi

İstanbul Emniyeti düğmeye bastı! Sapıklar çetesi çökertildi

Hayvanlara uyuşturucu madde veren, tecavüz eden ve dövüştüren organize suç örgütü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla çökertildi.

Hayvanlara uyuşturucu madde veren, tecavüz eden ve dövüştüren organize suç örgütlerine karşı birleşen hayvanseverler, "full istihbarat" sağlayarak mücadele başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü "mobil tim"le operasyonlar düzenleyerek bu suç örgütlerini çökertti.

TBMM'ye TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu'nda konuyla ilgili bilgi veren Ak Teşvikiye Hayvan sevenler Platformu kurucusu Nebile Muhsin, "Uyuşturucu mafyaları, ellerindeki pitbull köpekleri dövüştürüyor. Uyuşturucu verilen bu hayvanlar, ortaya atılan kediyi parçalarken tecavüze uğruyorlar" diyerek şunları anlattı.

80 kişilik ekiple baskın

Şişli Emniyet Müdürümüzün yardımıyla bütün hayvanseverlerimize full istihbarat sağladık. Nerede pitbull var, kim bu kişiler tespit ettik. Polisler, 80 kişilik ekiple baskın yaptı, bu kişilerin hepsi ele geçirildi.

Nişantaşı'nın göbeğinde

Parklarımızda çocuklarımıza uyuşturucu veriliyor, hayvanlarımıza tecavüz ediliyordu. Nişantaşı'nın göbeğinde yapılıyordu bu. Emniyet müdürlüğü, bunlar için mobil polisler organize etti. Eğer bir şikâyetimiz varsa, maksimum on dakikada emniyet orada olup çözüm üretir hâle geldi.

Rantçı çeteler

Biz bunların mücadelesini verirken, bize karşı mücadele veren yine hayvansever gruplarla karşılaşıyoruz. Menfaat beklemeyen insanlar, rant sağlayan çetelerle karşılaşmaya başladı. Çeteler yaralanan hayvanların fotoğraflarını çekip, sosyal medyada yayımlıyor ve bir IBAN numarası veriliyor. İyi niyetli insanlar oraya para gönderiyor ama çeteler o paraya karşılık hizmeti vermiyorlar. İki senedir kanun tasarısı için de büyük mücadele ediyoruz."

Film çekilmesi önerisi

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu'nda hayvansever Nesrin Uzun, sadece hayvanların oynayacağı ve hayvanların kendi haklarını anlatmasını sağlayacak bir film çekilmesini önerdi.

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