İBB Meclisi karar aldı! Büyük İstanbul Otogarı otoparkı İSPARK’a devredildi

İstanbul Büyükşehir Belediye meclisi toplantısında alınan kararla Büyük İstanbul Otogarı’nın otopark işletmesi İSPARK’a devredildi. Otoparkın ilk 1 saatinin ücretsiz olması kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı ikinci meclis toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı.



Meclis toplantısında Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark işletmesi İSPARK'a verildi. 1 saati ücretsiz olacak otoparkı 5 yıl süreyle İSPARK işletecek. Gelirin yüzde 25'i İBB'ye geri kalanı da İSPARK'a gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istediği 2 milyar 250 milyon liralık borçlanma isteği ise 1 milyar 525 milyon lira olarak kabul edildi.