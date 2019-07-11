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İBB Meclisi karar aldı! Büyük İstanbul Otogarı otoparkı İSPARK’a devredildi

Demirören Haber Ajansı
İBB Meclisi karar aldı! Büyük İstanbul Otogarı otoparkı İSPARK’a devredildi

İstanbul Büyükşehir Belediye meclisi toplantısında alınan kararla Büyük İstanbul Otogarı’nın otopark işletmesi İSPARK’a devredildi. Otoparkın ilk 1 saatinin ücretsiz olması kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı ikinci meclis toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı. 

Meclis toplantısında Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark işletmesi İSPARK'a verildi. 1 saati ücretsiz olacak otoparkı 5 yıl süreyle İSPARK işletecek. Gelirin yüzde 25'i İBB'ye geri kalanı da İSPARK'a gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istediği 2 milyar 250 milyon liralık borçlanma isteği ise 1 milyar 525 milyon lira olarak kabul edildi.

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