Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 2 ödül birden geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nin (IPRA) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 2 ödül birden verdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, CİMER ile 'Halkla İlişkiler' kategorisinde, '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesinin ise Altın Küre Mükemmellik Ödülü'ne hak kazandığını duyurdu.

CİMER'e iki ödül birden

Altun, paylaşımında "Halkla ilişkilerin 'Oscarları’ olarak kabul edilen Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) ‘Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız iki ödül birden kazandı" ifadelerini kullandı.

​Altun ayrıca, "Devlet-Millet ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızla kazandığımız bu ödüllerin, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alanda nitelikli temsiline katkı sunmasından dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.