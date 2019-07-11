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İtalyanlar yazdı! Dorukhan Udinese'ye gidiyor

İtalyanlar yazdı! Dorukhan Udinese'ye gidiyor

İtalyan medyası, Dorukhan Toköz'ün Udinese'ye transferinin gerçekleşmek üzere olduğunu yazdı. 

Beşiktaş'ın Eskişehirspor'dan transfer ettiği ve geçtiğimiz sezon performansı ile göz dolduran genç oyuncusu Dorukhan Toköz, Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese'ye artık çok yakın.

La Gazzetta dello Sport'un aktardığı bilgiye göre; Udinese ve Beşiktaş, Dorukhan için 10 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

Bu arada Beşiktaş ile Udinese, 2 Ağustos'ta Groedig'deki Goldberg Stadyumu'nda bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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