İran Devrim Muhafızları'ndan ABD ve İngiltere'ye: Pişman olacaklar

İran Devrim Muhafızları, alıkonulan petrol tankerler ile ilgili ABD ve İngiltere’ye meydan okuyarak, bundan ‘pişman olacaklarını’ belirtti.

Tasnim haber ajansının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları Komutanı Yardımcısı Ali Fadavi, “Şu anda onlar tarafından beceri değil fakat biraz ahmaklık gerektiren bir eylem yürütüldü. Amerikan hükümeti ve ayrıca İngiltere eğer en ufak hesabı yapabilselerdi bu eylemi gerçekleştirmezlerdi” ifadelerini kullandı.

"İran’ın karşı hamlesi yakında"

“Biz bu tankeri kiraladık ve yükü taşıdık. Onların eylemi oldukça aptalcaydı ve kesinlikle bundan pişman olacaklar” diyen Fadavi, İran’ın karşı hamlesinin yakında duyurulacağını söyledi.