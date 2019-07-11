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Galatasaray Fernando'nun transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray Fernando'nun transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray, bugün yeni takımına imza atmak için Türkiye'den ayrılan Fernando'nun transferi için Sevilla ile görüşmelerin başladığını açıkladı.

Galatasaray, Fernando'nun transferi için Sevilla ile görüşmelerin başladığını açıkladı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. 

Brezilyalı futbolcu, bugün İstanbul Havalimanı'ndan Lizbon'a gitti. Fernando'nun daha sonra Sevilla kentine geçeceği öğrenildi.

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