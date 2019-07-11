Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Şener Çetinkaya'nın görevden alınması ile ilgili konuştu

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Murat Çetinkaya'nın görevden alınma sebebinin talimatları uymaması olduğu dedikodularına cevap verdi. Görevde bulunduğum süre içerisinde hiçbir şekilde ne talimat ne de baskıyla karşılaştım dedi.

TCMB Başkan Yardımcısı Şener, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif'in görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın talimatlarına uymadığı için görevden alındığını söylediğini belirterek, konuyla ilgili Şener'e soru yöneltti.

Şener, 2.5 yıldır bu görevde bulunduğunu, karar alma mekanizmalarında dışarıdan herhangi bir baskıyla karşılaşmadığını söyledi. Şener, 2.5 yıl içerisinde, şu ana kadar bir kez bile hiçbir baskıyla karşılaşmadığını, görevini çok rahat şekilde yerine getirdiğini dile getirdi.

Şener, "Benim aldığım aile terbiyem, başta anneme, aileme, bu ülkenin güzel insanlara sorumluluğum gereği yarın görevden alınacağımı bilsem bile geceli gündüzlü çalışmaya devam ederim. 2.5 yıl içinde hiçbir şekilde ne talimat ne baskıyla karşılaştım" diye konuştu.