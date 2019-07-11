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Filli Boya Japonlara satıldı İşte toplam satın alma bedeli

Filli Boya Japonlara satıldı İşte toplam satın alma bedeli

Filli Boya markasını da bünyesinde barındıran Betek Boya ve iştirakleri, Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e satıldı.

Japonya merkezli Nippon Paint Holdings Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin alımını tamamladığını açıkladı.

İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co 26 Nisan'da yaptığı açıklamada Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Nippon Paint Holdings'e devir sözleşmesinin imzalandığını belirtmişti.

Toplam satın alma bedeli 1.4 milyar TL 

Nippon'da yapılan açıklamaya göre Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin toplam satın alma bedeli 1,4 milyar TL, olurken, şirketin borçlarını da içeren işletme değeri (enterprise value) ise 2.39 milyar TL olarak belirlendi.

İşlemin tamamlanmasından ve uygun prosedürlerin izlenmesinden sonra, Nippon, mevcut borcun yeniden finanse edilmesi amacıyla Betek Boya'ya sermaye artırımı sağlayacak.

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