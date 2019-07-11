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İŞKUR verileri açıkladı kayıtlı işsiz sayısı bu yıl rekor kırdı

İŞKUR verileri açıkladı kayıtlı işsiz sayısı bu yıl rekor kırdı

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) açıkladığı haziran ayı işsizlik verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı rekor kırarak 4 milyon 417 bin 814'e yükseldi.

İŞKUR'un haziran ayı işsizlik verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 417 bin 814'e yükseldi. Geçen yıl haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 621 bin 565'ti.

Bu işsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68.5 arttığını gösteriyor. Haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı mayıs ayına göre de yüzde 8.1 arttı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49.5’i erkek, yüzde 50.5’i kadın, yüzde 35.9’si ise 15-24 yaş grubunda.

Verilere göre İŞKUR haziran ayında 117 bin 857 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı da bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 27.8 azalarak 151 bin 825 oldu.

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