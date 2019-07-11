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Dolandırıcılığı öğrenmek için Urfa’ya gitti

İhlas Haber Ajansı
Dolandırıcılığı öğrenmek için Urfa’ya gitti

KOCAELİ 'de evde yalnız kalan çocukları telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar polisin yaptığı operasyonda yakalandı. Yapılan operasyonda 1’i yabancı 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İzmit ve Derince’deki iki evi arayan şahıslar, telefonun karşısındaki çocuklara ailelerinin suça karıştıklarını söyleyerek evdeki değerli eşyalar ile paraları söyledikleri adreslere getirmelerini istediler.

Telefondaki şüphelilere inanan çocuklar ise evlerde buldukları 2 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 30 bin TL nakit parayı şahısların söyledikleri yere bırakarak ayrıldılar. Durumdan haberdar olan ailelerin polise haber vermesine rağmen telefonu sürekli meşgul olan çocukların dolandırılması sonrasında şikayet üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. 

Pendik’te düzenlenen operasyon ile yakalandılar 
Şikayet sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro ekiplerince başlatılan incelemede olayı gerçekleştiren şahısların, otobüs altına ve Sağlık ocağı yanına bırakılan para ve ziynet eşyalarını altıktan sonra Gebze’den motosiklet ile İstanbul’a gittiklerini tespit etti. Motosiklet plakasını takibe alan ekipler olayı gerçekleştirenlerin V.Y. (25), H.S. (31) ve Türkmen uyruklu D.K. (41) olduğunu belirledi. Tespit sonrası harekete geçen ekipler, İstanbul Pendik’te 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla şahısları yakalayarak gözaltına aldı. 



Dolandırıcılığı öğrenmek için Urfa’ya gitmiş 
Emniyete götürülen şahıslardan D.K. suçunu itiraf ederken diğer iki şahıs suçlamaları reddetti. Yapılan incelemede D.K.’nın dolandırıcılık işini öğrenmek için Şanlıurfa’ya giderek işi yapan şahıslardan bilgi aldığı belirlendi. Çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu belirlenen şahıslar emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 

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