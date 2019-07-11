DEAŞ sözde Türkiye Vilayeti adlı hücresinden video paylaşıp Erdoğan'ı tehdit etti

Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye Vilayeti adlı hücresi, ilk kez yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ABD'yi tehdit etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın kendisini sözde "Türkiye Vilayeti" olarak tanımlayan hücresi, ilk kez propaganda videosu yayınladı. Videoda Türkçe konuşan DEAŞ üyelerinden biri, Türkiye ve ABD'yi tehdit etti.

Söz konusu video kaydı DEAŞ'ın "Türkiye Vilayeti" tarafından yayınlanan ilk kayıt. Görüntüde biri Türkçe konuşan beş DEAŞ üyesi bulunuyor. Türkçe konuşan DEAŞ üyesinin adının Ebu Katada El Turki olduğu belirtiliyor.

Erdoğan'ı tehdit ettiler

Videoda, DEAŞ üyesi El Turki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği görülüyor.

Türkçe konuşan DEAŞ üyesi, Türkiye'nin yanı sıra ABD'ye yönelik tehditlerde de bulundu. Üye, "Bugün İslam Devleti'ni Irak ve Şam'da zayıflatarak onun aslanlarının cihatlarını terk edeceklerini düşünüyorsan büyük bir yanılgı içerisindesin" sözleriyle ABD'yi tehdit ediyor. Görüntü kaydında yer alan 5 DEAŞ üyesi kaydın sonunda DEAŞ lideri Bağdadi'ye olan bağlılık yeminlerini tazeliyor.