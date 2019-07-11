Trabzonspor, İsveçli golcü Marcus Berg'i imzaya çağırdı

Bordo-mavili kulüp uzun süren pazarlıklar sonucu Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega ile anlaşamayınca yeni golcü için arayışa girdi. Trabzonspor'un İsveçli golcü Marcus Berg ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Transfer hazırlıklarını son sürat devam eden Trabzonspor, Denizlispor'a kaptırdığı 33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın yerini doldurmaya çok yaklaştı. Bordo-mavililer İsveçli golcü Marcus Berg ile anlaşmada sona varıldığı ileri sürüldü.



İsveç basınında yer alan haberlerde, Bordo-Mavililer’den yıllık 1.8 milyon euro isteyen 32 yaşındaki santrforun indirime gittiği ve 1.4 milyon euro ve başarı bonuslarına razı olduğu, detayların konuşulduğu yazıldı. Berg’in Trabzonspor tarafından imzaya davet edildiği, bir aksilik olmadığı takdirde golcünün yarın Türkiye’ye gideceği belirtildi. Bu arada özel işleri nedeniyle rötar yapan Arjantinli stoper Campi’nin de yarın Trabzon’da kontrolden geçip imza atacağı vurgulandı.