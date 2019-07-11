Hindistan'da 'Japon beyin iltihabı' salgını! 64 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Ulusal Sağlık Misyonundan yapılan açıklamada Assam eyaletinde ensefalit (Japon beyin iltihabı) salgınında 64 kişi hayatını kaybettiği söylendi.

Eyaletin çeşitli bölgelerinde devam eden Japon beyin iltihabı salgınında, dün 7 kişinin daha ölmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 64'e yükseldiği belirtildi.

Sağlık Misyonuna göre ocak ayından bu yana toplam 234 pozitif Japon ensefalit vakası rapor edildi. Eyaletteki vaka sayısının geçen 2 haftaya göre azaldığı, ölümlerin daha çok kırsal alanlarda gerçekleşmesi nedeniyle yetkililerin endişeli olduğu bildirildi.

Bir sağlık yetkilisinin, kırsaldaki hastaların ehil olmayan kişilerce tedavi edildiğini, hastaların uzman doktorlara görünmesinin salgınla mücadelede daha etkili olacağını söylediği aktarıldı.

Culex türü sivrisineklerin taşıdığı Japon ensefaliti virüsünün bulaştığı kişilerin yüzde 1'inde hastalık gelişiyor. Hastalığın ileriki seyirlerinde ani başlangıçlı baş ağrısı, yüksek ateş, oryantasyon bozukluğu, koma, titreme ve kasılma gibi belirtiler ile beyin iltihabı (ensefalit) oluşabiliyor.

Geçtiğimiz yıl 94 kişi hayatını kaybetmişti

Eyalette, geçen yıl 509 Japon ensefaliti vakası görülmüş, 94 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ensefalitin bir başka türü haziranda Bihar eyaletinde 152 çocuğun ölümüne yol açmıştı.