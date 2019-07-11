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Balıkesir'de sokak ortasında baba dehşeti

İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de sokak ortasında baba dehşeti

BALIKESİR 'de oğlunu öldüren şahsı parkta yakalayan baba, oğlunun intikamını aldı. Sokak ortasında dehşetin yaşanmasına sebep olan firari zanlı Uşak'ta cinayeti işlediği suç aleti silahı ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Doğan Özcan'ın oğlu Hakan Özcan yaklaşık 1 yıl önce Çahan Özcan'ın babası tarafından silahla öldürülmüş ve aile arasında husumet çıkmıştı. 15 Haziran Cumartesi günü Doğan Özcan, Atatürk Parkı'nda karşılaştığı ve daha önce oğlunu öldüren kişinin oğlu olan Çahan Özcan'a defalarca ateş ederek öldürdü.

Olay sonrası kaçan Doğan Özcan Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda yaklaşık 1 ay sonra Uşak'ta yakalandı. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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