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Fenerbahçe'den Sami Khedira bombası

Fenerbahçe'den Sami Khedira bombası

İtalyan gazeteci Di Marzio, sarı-lacivertlilerin Juventus'un 32 yaşındaki orta sahası Sami Khedira'yı transfer etmek için düğmeye bastığını yazdı.

Spor Toto Süper Lig'de transferin şampiyonu olan ve kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe için İtalya'dan bomba bir iddia geldi.

İtalyan gazeteci Di Marzio, sarı-lacivertlilerin Juventus'un 32 yaşındaki orta sahası Sami Khedira'yı transfer etmek için düğmeye bastığını yazdı.

Real'den sonra Juve'ye geldi
Juventus ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Alman futbolcu, 2010 yılında İspanyol devi Real Madrid'e 14 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, burada 5 yıl forma giydikten sonra da Juventus'a gelmişti.

ABD takımları da istiyor
Geride kalan sezon 6 milyon Euro maaşı olduğu belirtilen Alman yıldızın peşinde MLS takımlarının da olduğu ifade edildi.

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