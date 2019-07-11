Acun Ilıcalı'dan Arda Turan'ı topa tutanlara tokat gibi yanıt

''Başkan olmak gibi düşüncem yok'': Fenerbahçe için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden Acun Ilıcalı, ''Ben de dışarıdan Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yaparım. Başkan olmak gibi düşüncem yok. Ben 10 sene sonra Ali Koç'u Fenerbahçe'ye başarı yaşatmış biri olarak görmeyi tercih ederim." diye konuştu.