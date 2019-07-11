Acun Ilıcalı'dan Arda Turan'ı topa tutanlara tokat gibi yanıt
Acun Ilıcalı, Arda Turan'ın son zamanlarda yaşadığı form düşüklüğüyle ilgili konuşurken milli futbolcuyu eleştirenlere Barcelona örneğini verdi.
Acun Ilıcalı, tv100 ekranlarında yayınlanan Cengiz Semercioğlu ile Sabah Sohbeti'nin konuğu oldu. Acun Ilıcalı, Ali Koç, Aziz Yıldırım, Arda Turan ve Mesut Özil ile aralarındaki yakın ilişkileri anlattı.
"Fenerbahçe'nin düşüşünün pozitife dönüşeceğini düşünüyorum" diyen Acun Ilıcalı, "Aziz Başkan'la da Ali Koç'la da aram iyi. Ali Koç'la jenerasyon olarak yakın olduğumuz daha yakınız. Dünyada hiçbir tasası olmayacak bir adamın bu kadar borcu olan bir kulübe başkan olup bu kadar sorumluluk alan bir adamın her şeyini ortaya koymasını görüp de kayıtsız kalamazdım.'' ifadelerini kullandı.
''Başkan olmak gibi düşüncem yok'': Fenerbahçe için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade eden Acun Ilıcalı, ''Ben de dışarıdan Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yaparım. Başkan olmak gibi düşüncem yok. Ben 10 sene sonra Ali Koç'u Fenerbahçe'ye başarı yaşatmış biri olarak görmeyi tercih ederim." diye konuştu.
''Barcelona'da kaç Türk futbolcu ilk 11'e çıktı?": Arda Turan'ın son zamanlarda yaşadığı form düşüklüğüne de değinen Ilıcalı, "Arda sağlık problemlerinden ötürü futboldan uzak kaldığı dönemde sorunlar yaşadı. bu kadar futbol aşığı bir insan sakatlık falan derken kötü bir sezon geçirdi. Ama yarın kalkar 2 gol atar bunların hepsi unutulur. Arda'ya laf edenlere şunu sorarım Barcelona'da kaç Türk futbolcu ilk 11'e çıktı?"