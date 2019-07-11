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MHP kulislerinde Ali Babacan yorumu

MHP kulislerinde Ali Babacan yorumu

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve ekibinin AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurma girişimleri MHP’de, MHP’deki olağanüstü kurultay sürecine ve İYİ Parti’nin kuruluşuna benzetiliyor.

İstanbul seçimlerinden sonra eski bakan Ali Babacan, eski başbakan Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin yeni parti kurma girişimleri, MHP kanadında da değerlendiriliyor.

Erdoğan güçlenerek çıkar

Cumhuriyet'te yayımlanan ve kulislere dayandırılan haberde bu süreçten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın güçlenerek çıkabileceği, kurulacak yeni partinin AK Parti’nin gölgesinde bir parti olarak siyasi tarihte yerini alabileceği ve AK Parti seçmeninin kendi partisine sahip çıkabilececeği belirtiliyor. 

İYİ Parti benzetmesi

Bu durum için de MHP’de 1 Kasım 2015 genel seçimleri sonrasında başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları ve ardından kurulan İYİ Parti süreci benzetmesi yapılıyor. 

‘Hedefleri MHP tabanı’

MHP’deki olağanüstü kurultay isteminin İYİ Parti’yi ortaya çıkardığı ifade edilirken, İYİ Parti’nin de 24 Haziran genel seçimleri sürecinde “yüzde 20’den az oy almayacağı” yorumlarının yapıldığı anımsatılıyor.

Ancak İYİ Parti’nin beklenilenin aksine yüzde 9.75 oy aldığı, Akşener’in de yüzde 7 civarında oy almasıyla İYİ Parti’de dalgalanmaların başladığı, bir dönem MHP’de siyaset yapmış Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri gibi isimlerin İYİ Parti’nin Afyonkarahisar’daki kampı sonrasında partiden istifa ettiğine de atıfta bulunuluyor.

Bu süreçten sonra MHP’den ayrılarak İYİ Parti’ye geçenlerin daha sonra MHP’ye geri dönmek için parti yetkilileriyle temasa geçtiği ve hâlâ bu sürecin devam ettiği de vurgulanıyor. 

AK Parti'nin gölgesinde kalır

İYİ Parti’nin “bir konjonktür partisi olduğu ve kendisine hâlâ ideolojik bir altyapı oluşturamadığı” ifade edilirken, bu nedenle partinin hâlâ “CHP ile ittifak yapsa da MHP tabanını hedef aldığı” belirtiliyor. AK Parti içinden kurulan yeni bir partinin de AK Parti’nin gölgesinde kalacağı ifade ediliyor.

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