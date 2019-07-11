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Guardiola'nın Abdülkadir Ömür planı ortaya çıktı

Guardiola'nın Abdülkadir Ömür planı ortaya çıktı

Portekiz basını, Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür'ün Manchester City’ye transfer olursa Guardiola, genç oyuncunun tecrübe kazanması için Sporting Lizbon'a göndereceğini yazdı.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un iki gözde ismi Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, Avrupa'nın birçok kulübü tarafından yakın markaja alınmış durumda. Trabzonspor'un gözde yıldızı Abdülkadir Ömür için Portekiz’den bir transfer iddiası geldi.

Abola genç yıldızın Manchester City’ye transfer olma durumunun bulunduğunu, bu gerçekleştiği takdirde İngiliz ekibinin kendisini kiralık olarak Sporting Lizbon'a göndereceğini yazdı.

İki kulüp arasında anlaşma var
İki kulüp arasında imzalanan bir protokol olduğu, kiralık transferin bu bağlamda gerçekleşeceği belirtildi.

Uzun zamandan beri izlettiriyor
Guardiola'nın, uzun zamandan beri Trabzonsporlu futbolcuyu izlettirdiği ortaya çıktı.

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