Fatih Terim'e piyango vurdu! Baş belasından kurtuluyor

Diagne'ye İngilizler talip... Suudi Arabistan'a gitmeyeceğini açıklayan, Galatasaray'daki durumu da henüz netleşmeyen "Gol Kralı" Mbaye Diane için İngiliz kulüplerinin devrede olduğu iddia edildi. Ada basınında çıkan haberlere göre, 28 yaşındaki Senegalli santrafor için Brighton, Southampton ve Crystal Palace'ın Galatasaray'a başvurup fiyat sorduğu ileri sürüldü. |