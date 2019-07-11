Fatih Terim'e piyango vurdu! Baş belasından kurtuluyor
Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve 'satılsın' raporu verdiği yıldız isme İngiltere'den talip var.
Diagne'ye İngilizler talip... Suudi Arabistan'a gitmeyeceğini açıklayan, Galatasaray'daki durumu da henüz netleşmeyen "Gol Kralı" Mbaye Diane için İngiliz kulüplerinin devrede olduğu iddia edildi. Ada basınında çıkan haberlere göre, 28 yaşındaki Senegalli santrafor için Brighton, Southampton ve Crystal Palace'ın Galatasaray'a başvurup fiyat sorduğu ileri sürüldü. |
Ya Mariano ya Linnes gidiyor. Galatasaray, orta sahaya transfer yapmak için sağ beki Mariano ya da Linnes'ten birini satmayı planlıyor. Öncelik ise Mariano'nun satılması.
Dorukhan Toköz'e 65 milyon TL. İtalyan ekibi Udinese, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dorukhan için yaptığı 8.5 milyon Euro'luk teklifi 10'a (65 milyon TL) yükseltti. Görüşmeler olumlu gidiyor.
Şimdi sıra Ndiaye'de... Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski futbolcusu için gaza basıyor. Son olarak Muriç ve Altay'ı kadrosuna katan Sarı-Lacivertlilerde yeni hedef Badou Ndiaye. Kanarya, yıldız ismi kiralamak istiyor.