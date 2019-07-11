Nijerya yarı finalde

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Güney Afrika'yı 2-1 mağlup eden Nijerya, yarı finale yükseldi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Nijeryaile Güney Afrika, Uluslararası Kahire Stadı'nda karşılaştı.
Mücadeleye hızlı başlayan Nijerya, 27. dakikada Samuel Chukwueze'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Güney Afrika, 71. dakikada Bongani Zungu'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Nijerya, 89. dakikada William Ekong'un fileleri havalandırmasıyla rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura adını yazdırdı.
Nijerya, Fildişi Sahili ile Cezayir arasında oynanacak maçın galibiyle yarı finalde karşılaşacak.