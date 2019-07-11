HABER /  SPOR

Nijerya yarı finalde

Anadolu Ajansı
Nijerya yarı finalde

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Güney Afrika'yı 2-1 mağlup eden Nijerya, yarı finale yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Nijeryaile Güney Afrika, Uluslararası Kahire Stadı'nda karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan Nijerya, 27. dakikada Samuel Chukwueze'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Güney Afrika, 71. dakikada Bongani Zungu'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Nijerya, 89. dakikada William Ekong'un fileleri havalandırmasıyla rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura adını yazdırdı.

Nijerya, Fildişi Sahili ile Cezayir arasında oynanacak maçın galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
YSK resmi seçim sonuçlarını açıkladı
YSK resmi seçim sonuçlarını açıkladı
Müşteriyi araçtan indirmek isteyen taksici meslekten men edildi
Müşteriyi araçtan indirmek isteyen taksici meslekten men edildi
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye geldi
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Türkiye'ye geldi
Mersin'de görevi kötüye kullanan polisler gözaltına alındı
Mersin'de görevi kötüye kullanan polisler gözaltına alındı
Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
15 temmuz resmi tatil mi 2019 pazartesi kimlere tatil oldu?
15 temmuz resmi tatil mi 2019 pazartesi kimlere tatil oldu?
Yorumlar