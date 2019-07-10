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Müşteriyi araçtan indirmek isteyen taksici meslekten men edildi

Beyoğlu'nda, kısa mesafede ineceğini söyleyen kadın yolcuyu araçtan indirmek isteyen taksici hakkında soruşturma tamamlandı.

Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş'a gitmek isteyince 'değişim saatim geldi' diye taksi sürücüsü tarafından araçtan indirilmek istenmişti. Kadın yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti. Trafik ekiplerince yakalanan sürücüye ceza kesildiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da sürücünün belgesine el konularak meslekten men edildiği kaydedildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise taksinin bir süre trafiğe çıkışına engel olunacağını belirtti.

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