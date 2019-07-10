Didier Drogba, Jean Michael Seri için devreye girdi!

Fatih Terim, Galatasaray'ın eski oyuncusu Didier Drogba'yı Fulham forması giyen Jean Michael Seri'yi ikna etmesi için görevlendirdi.

Galatasaray transferde atağa kalktı. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gölgesinde kalmak istemeyen son şampiyon, transferde büyük oynamaya karar verdi. Brezilyalı yıldızı Fernando'yu Sevilla'ya göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Sambacı'nın yerini Fildişi Sahilli star Michael Seri ile doldurmak istiyor. Bonservisi Fulham'da bulunan 27 yaşındaki ön liberoyla ve İngiliz ekibiyle temasa geçildi. Oyuncunun birçok talibi olsa da Galatasaray Şampiyonlar Ligi kozuyla öne çıkıyor.

Drogba ikna edecek

Bu transfer girişiminde Galatasaray'ın en büyük yardımcılarından biri de Didier Drogba. Fatih Terim'in eski öğrencisini aradığı ve Seri ile konuşmasını istediği öğrenildi. Nice'te Belhanda, Fulham'da da Babel'le birlikte forma giyen oyuncuya, Drogba'nın dışında bu iki isim de 'Galatasaray'a gel' diyerek baskı yapıyor. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Seri, geçen sezon Fulham formasıyla 34 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Fransız basını da bu transfer girişimini duyurdu.

(Güneş)