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İngiltere’nin uçak gemisinde sızıntı tespit edildi tatbikat yarıda kesild

İngiltere’nin uçak gemisinde sızıntı tespit edildi tatbikat yarıda kesild

İngiltere'nin en yeni uçak gemisi Queen Elizabeth, bir sızıntının tespit edilmesi nedeniyle geçen ay çıktığı beş haftalık deneme seferini erken tamamlayarak limana çekildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı sözcüsü, 3,1 milyar sterline (yaklaşık 3,9 milyar dolar) mal olan 280 metrelik geminin "iç sistemdeki küçük bir sorun" yüzünden önlem alınarak Portsmouth Donanma Üssü'ne çekildiğini açıkladı.

Sözcü, "içeride biriken az miktarda suyun boşaltıldığını, sızıntının kontrol altına alındığını" ve inceleme başlatıldığını söyledi.

İngiltere'nin tarihteki en büyük ve en güçlü savaş gemisi diye nitelenen HMS Queen Elizabeth, Aralık 2017'de donanmaya teslim edildi.

2020'de göreve başlaması hedeflenen gemi 40 savaş uçağı kapasiteli.

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